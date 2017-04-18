المركزي المصري: 19.2مليار دولار حصيلة التنازل عن الدولار منذ التعويم

المصدر: القاهرة – إرم نيوز

كشف البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة تنازل العملاء عن الدولار للبنوك العاملة في السوق، ارتفعت إلى 19.2 مليار دولار منذ تحرير العملة المحلية.

ونقلت رويترز عن بيان للبنك المركزي المصري، اليوم، قوله: إن البنوك قامت بفتح اعتمادات مستندية لاستيراد منتجات بترولية بقيمة 6.34 مليار دولار خلال 2016.

وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر في آذار/مارس الماضي: إن البنك المركزي والقطاع المصرفي تمكنا من توفير 30 مليار دولار خلال الخمسة أشهر التي تلت تعويم الجنيه، تتضمن حصيلة تنازل عن العملة والباقي من مؤسسات خارجية.

وارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنسبة 7.5%، إلى 28.5 مليار دولار في نهاية آذار/مارس 2017، مقابل 26.5 مليار دولار في نهاية الشهر السابق عليه.

ونفذت مصر تحريرًا كاملًا لعملتها المحلية (الجنيه)، في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وقبل تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، تراجع إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم أو استقبال حوالاتهم المالية بالعملات الأجنبية، بسبب فارق أسعار الصرف بين القنوات الرسمية والسوق الموازية “السوداء”.