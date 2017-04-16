مصر تعتزم زيادة مخصصات برامج اجتماعية بنسبة 50%‎

المصدر: القاهرة – إرم نيوز

قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، إن موازنة بلاده للعام المالي المقبل، تتضمن زيادة مخصصات برنامجي تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 50%.

وأضاف الجارحي، اليوم الأحد، في بيان، أن إجمالي المخصصات سيصل إلى 15 مليار جنيه (833 مليون دولار) مقابل نحو 10 مليارات جنيه (555 مليون دولار) في العام المالي الجاري.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقاً لقانون الموازنة العامة.

ويستهدف برنامج تكافل الأسر، التي تعاني من الفقر الشديد، وتحتاج إلى دعم نقدي وخدمي على أن يكون لديها أطفال في الفئة العمرية حتى 18 سنة. في حين يستهدف برنامج كرامة، الفئات التي تعاني من الفقر الشديد ولا تستطيع أن تعمل أو تنتج، وغير قادرة على الكسب، مثل كبار السن الذين يزيدون عن 65 عاماً، أو من لديه عجز كلي أو إعاقة تمنعه عن العمل.

ويمنح معاش الضمان الاجتماعي بواقع 323 جنيها (17.9 دولار) شهريا للأسرة المكونة من فرد و360 جنيها (20 دولارا) للأسرة المكونة من فردين و413 جنيها (22.9 دولار) للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد.

ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية، دعم السلع التموينية خلال العام المالي الجاري بنحو 41 مليار جنيه (2.27 مليار دولار).

وأكد الجارحي، أن الحكومة تسعى لخفض العجز الكلي للموازنة إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي بموازنة العام المالي المقبل، مقابل مستويات وصلت إلى 13% من الناتج في السنوات الماضية.

ووفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي)، يعاني نحو 5.3% من عدد سكان البلاد من الفقر المدقع في 2015، ارتفاعاً من 4.4% في 2012/2013.

وقال الجهاز، إن نسبة الفقراء في مصر زادت من 25.2% في 2010/2011، مع اندلاع الثورة المصرية ضد نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، ليصل إلى 27.8% في عام 2015.