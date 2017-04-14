الذهب يستقر قرب أعلى مستوى في 5 أشهر ويتّجه لأفضل أداء أسبوعي خلال عام

استقر الذهب اليوم الجمعة قرب أعلى مستوياته في خمسة أشهر، والذي سجله في الجلسة السابقة ويتّجه لتحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية بالنسبة المئوية منذ أبريل نيسان 2016 في ظل تراجع الدولار والمخاوف الجيوسياسية المرتبطة بالشرق الأوسط وكوريا الشمالية وهو ما عزز الإقبال على الملاذات الآمنة.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1287.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0545 بتوقيت جرينتش في ظل تداولات ضعيفة بسبب عطلة عامة في كثير من الدول.

وبلغت أسعار المعدن الأصفر أعلى مستوياتها منذ أوائل نوفمبر تشرين الثاني عند 1288.64 دولار للأوقية في الجلسة السابقة. ويتجه المعدن صوب تحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ أواخر أبريل نيسان 2016 بصعوده نحو 2.7 بالمئة هذا الأسبوع.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.9 بالمئة إلى 1290.10 دولار للأوقية، وغالبًا ما يعتبر الذهب أداة استثمارية بديلة في أوقات الضبابية السياسية والمالية، ليستفيد من اتجاه العزوف عن المخاطرة في السوق.

وسجل الدولار خسائر اليوم الجمعة ويتّجه لتسجيل هبوطٍ أسبوعي مع استمرار التوترات في كوريا الشمالية بما يعزز العملة اليابانية باعتبارها ملاذًا آمنًا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 18.51 دولار للأوقية بعدما لامست أعلى مستوياتها في خمسة أشهر عند 18.599 دولار للأوقية في الجلسة السابقة، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 970.65 دولار للأوقية بينما تراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 794.08 دولار للأوقية.