صعود أسعار النفط بسبب دعم تمديد خفض الإنتاج المنسق بين دول أوبك

المصدر: وكالات- إرم نيوز

صعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء، لتتجه العقود الآجلة للخام صوب أطول فترة مكاسب متصلة منذ أغسطس/ آب 2016، وسط أنباء بشأن سعي السعودية لحشد تأييد أوبك ومنتجين مستقلين لتمديد خفض الإنتاج إلى ما بعد النصف الأول من عام 2017.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتًا أو ما يعادل 0.36 % إلى 56.43 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ مطلع مارس/ آذار.

وإذا تماسكت الزيادة في الأسعار اليوم، فسيكون سابع يوم على التوالي من المكاسب وسيفوق ذلك فترة مكاسب لمدة 6 أيام متصلة في أغسطس/ آب عام 2016 على الرغم من أن زيادة الأسعار وقتئذ كانت بنسبة 17.5 % مقارنة مع زيادة نسبتها 6% في الارتفاع الحالي.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 18 سنتًا، أو ما يعادل 0.34 % إلى 53.58 دولار للبرميل، وهو أيضًا أعلى مستوى منذ مطلع مارس/ آذار.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال، قالت إن السعودية أكبر عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، أخبرت بقية المنتجين أنها تريد تمديد خفض الإنتاج المنسق إلى ما بعد النصف الأول من العام الحالي.

وتعهدت أوبك والمنتجون المستقلون، ومن بينهم روسيا بخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا خلال النصف الأول من عام 2017 في محاولة للسيطرة على تخمة المعروض ودعم الأسعار.

وبينما كان مستوى امتثال بعض المشاركين في الاتفاق غير مكتمل، نفذت السعودية تخفيضات كبيرة في الإنتاج.

وعلى الرغم من ذلك، ما زالت هناك مخاوف من أن أسواق النفط ما زالت متخمة. وفي الولايات المتحدة يزيد الإنتاج والمخزونات على حد سواء.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم، إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة عام 2018 سيزيد إلى 9.9 مليون برميل يوميًا، مقارنة مع 9.22 مليون برميل يوميًا في العام الحالي.