الدولار يهبط بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا قبيل قمة الرئيسين الأمريكي والصيني

المصدر: وكالات- إرم نيوز

تعرض الدولار لضغوط، اليوم الأربعاء، بعدما أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا سقط في البحر، قبيل اجتماع قمة بين الرئيسين الأمريكي والصيني، مما جعل العملة الأمريكية تتخلى عن المكاسب التي حققتها، في وقت سابق أمام العملة اليابانية.

وانخفض الدولار 0.1 بالمئة إلى 110.63 ين مبتعدًا عن مستوى ذروة الجلسة البالغ 110.92 ين وعن أعلى مستوى في عشرة أيام الذي بلغ 112.19 ين يوم الجمعة.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات مرجحة بالتجارة انخفاضًا طفيفًا خلال اليوم إلى 100.48، حيث لم يعط هبوط عوائد سندات الخزانة الأمريكية المستثمرين محفزات تذكر على الشراء.

وسجل اليورو ارتفاعًا طفيفًا بلغ 0.1 بالمئة إلى 1.0676 دولار.

كما ارتفع الدولار الأسترالي إلى 0.7577 دولار أمريكي، مبتعدًا عن أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع البالغ 0.7545 دولار الذي سجله في الجلسة السابقة، حين قلص المستثمرون مراهناتهم على أن بنك الاحتياطي الأسترالي (المركزي) سيرفع أسعار الفائدة هذا العام.

وقفز الجنيه الإسترليني نحو نصف سنت أمام الدولار، بعد أن أظهر مسح لقطاع الخدمات البريطاني زيادة نشاط القطاع إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر في مارس/ آذار، متجاوزًا جميع التوقعات التي جاءت في استطلاع للرأي أجرته رويترز.

وارتفع الإسترليني إلى 1.2489 دولار بعد البيانات من نحو 1.2440 دولار قبلها، مما جعل العملة مرتفعة بنحو ثلث في المئة خلال اليوم.

وزاد الإسترليني ثلث بالمئة أيضًا أمام العملة الأوروبية الموحدة ليجري تداوله عند 85.505 بنس لليورو، مقارنة مع 85.82 بنس قبل البيانات.