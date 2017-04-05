النفط يصعد لأعلى مستوى في نحو شهر مع انخفاض المعروض

المصدر: وكالات – إرم نيوز

صعد النفط إلى أعلى مستوى في نحو شهر اليوم الأربعاء، مع وجود إشارات على انخفاض تدريجي في مخزونات النفط العالمية إلى جانب المخاوف بشأن انقطاع الإمداد في أحد حقول بحر الشمال بالمملكة المتحدة.

وصعد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة إلى 54.52 دولار للبرميل بزيادة 35 سنتا أو ما يوازي 0.65 % عن آخر تسوية.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط 33 سنتا أو 0.65 % إلى 51.35 دولار للبرميل.

ووصل المؤشران اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوى منذ الثامن من آذار/ مارس الماضي.

وقال تجار إن الأسعار زادت في ظل توازن أوضاع السوق تدريجيا، حيث تقود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) جهود خفض الإنتاج.

ومن جانبها قالت شركة فورتيكسا لتحليلات النفط، إن شحنات النفط انخفضت بنسبة 17% منذ بداية العام الحالي.

وكان معهد البترول الأمريكي، قال أمس الثلاثاء إن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بواقع 1.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 533.7 مليون برميل، لكنها ما زالت قريبة من أعلى معدلاتها على الإطلاق.

وستصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات في وقت لاحق اليوم.