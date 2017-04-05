ماي تقترح استمرار حرية التنقل خلال تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي‎

المصدر: إرم نيوز - لندن

قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الأربعاء، إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اقترحت استمرار حرية تنقل المواطنين بين بلادها ودول الاتحاد الأوروبي، خلال فترة تنفيذ خروج بريطانيا من التكتل.

وتابعت أن ماي أبلغت الصحفيين خلال زيارة للمملكة العربية السعودية، إن مرحلة التنفيذ ستمنح الأعمال والحكومات “فترة من الوقت” للتكيف مع أي قيود جديدة يجري الاتفاق عليها في إطار اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد.

ونقلت صحيفة “فاينانشال تايمز” عن ماي، قولها، في الحوار نفسه، مع الصحفيين، إنها اقترحت ألا تضع بريطانيا اللمسات النهائية على اتفاق تجاري جديد مع الاتحاد الأوروبي إلا بعد انتهاء عملية خروج بريطانيا من التكتل في عام 2019.