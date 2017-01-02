إيران توقف إمدادات الكهرباء بشكل كلي عن العراق

المصدر: إرم نيوز - طهران

قال مسؤول حكومي عراقي إن إيران أوقفت، اليوم الاثنين، 5 خطوط لإمدادات الطاقة الكهربائية إلى العراق؛ بسبب تراكم الديون المستحقة والتي تقدر بنحو مليار دولار أمريكي.

مصعب المدرس، المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، قال: “إن إيران أوقفت 3 خطوط للضغط الفائق وخطين للضغط العالي بطاقة 1200 ميغاوات؛ وذلك بسبب تراكم الديون البالغة نحو مليار دولار أمريكي”.

وأضاف المدرس أن وزارة الكهرباء سددت في وقت سابق نحو 100 مليون دولار من قيمة الديون العراقية المستحقة لإيران.

ولفت إلى أن وزارته طلبت من وزارة المالية العراقية إطلاق الأموال الخاصة لتسديد الديون، لكن دون جدوى.

يذكر أن إيران أوقفت بشكل جزئي، في يوليو/تموز من العام الماضي، إمداد العراق بالطاقة الكهربائية عبر خطي “خرمشهر ـ البصرة”، و”كرخة ـ العمار”، اللذين تصل طاقة إمدادهما إلى 800 ميغاوات، وأعيد تشغيلهما لاحقا بعد سداد الديون.

وتعاني غالبية المحافظات العراقية من زيادة في ساعات قطع التيار الكهربائي.