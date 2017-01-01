الاستثمارات القطرية الخارجية تصل إلى نحو 25 مليار دولار خلال 2016

المصدر: وكالات

بلغت قيمة استثمارات قطر في الخارج خلال 2016 مبلغ 25.62 مليار دولار؛ مسجلة انخفاضاً نسبياً حيث بلغت قيمة الاستثمارات الخارجية لقطر خلال 2015 مبلغ 27.32 مليار دولار.

وتقوم قطر بإدارة استثماراتها الخارجية من خلال الصندوق السيادي القطري “جهاز قطر للاستثمار”؛ حيث استطاع رأس المال القطري أن يجد موطئ قدم له في أكثر من مكان جديد من خلال صفقات أو استحواذ أو مشاريع استثمارية في الأسواق الدولية .

وبلغ حجم الصفقات والاستحواذات التي أبرمتها قطر ممثلة سواء بجهاز الاستثمار أو مختلف شركات القطاع العام أو الخاص خلال 2016 مبلغ 91.844 مليار ريال (25.232 مليار دولار)، حسب تقرير نشرته جريدة “الشرق” القطرية المحلية.

فيما بلغ عدد الصفقات في العام الماضي 23 صفقة توزعت على 12 دولة.

ووفق المصدر ذاته، فإن أبرز القطاعات التي برز فيها الاستثمار القطري في 2016 هي قطاعات الطاقة، وتحديدا الإنتاج النفطي، وقطاع الطيران، والأزياء، والنقل، والمنتجعات السياحية، فضلا عن القطاع العقاري السكني والتجاري والإداري.

واحتلت روسيا المرتبة الأولى في قيمة الصفقات التي أبرمتها قطر في الخارج خلال العام 2016؛ حيث استطاعت أن تستقطب وحدها 10.757 مليار دولار من الاستثمارات القطرية، تلتها بريطانيا باستحواذها على صفقات قيمتها 6.63 مليار دولار.

فيما حلت سنغافورة في المرتبة الثالثة من حيث قيمة الصفقات القطرية بواقع 2.5 مليار دولار، ثم السوق الأمريكي في المرتبة الرابعة بقيمة 2.13 مليار دولار، في حين جاءت تشيلي في المرتبة الخامسة بقيمة 613 مليون دولار.