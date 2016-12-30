الذهب يتجه لتحقيق مكسب سنوي 9% بعد خسائر استمرت 3 أعوام 

المصدر: لندن - إرم نيوز

بلغ الذهب أعلى مستوى له في أسبوعين اليوم الجمعة، بدعم من تراجع الدولار، ويتجه المعدن لإنهاء تعاملات 2016 على صعود يتجاوز 9% بعد تكبده خسائر على مدى ثلاث سنوات.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1158.86 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1159 بتوقيت جرينتش بعدما بلغ أعلى مستوى له منذ 14 ديسمبر/ كانون الأول عند 1163.14 دولار للأوقية.

وزاد سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 2.60 دولار إلى 1160.70 دولار للأوقية.

وفي النصف الأول من 2016 زاد المستثمرون انكشافهم على الذهب مع توخي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الحذر في رفع أسعار الفائدة بسبب مخاوف تتعلق بالنمو العالمي، بينما أدى تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى الحد من الإقبال على المخاطرة ودفع المعدن في يوليو/ تموز إلى أعلى مستوياته في عامين.

لكن أسعار الذهب انخفضت أكثر من 8% في نوفمبر/ تشرين الثاني بفعل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعدما أثار فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية تكهنات بأن تعهده بالإنفاق على البنية التحتية سيدعم النمو.

وبعد ذلك بلغ المعدن الأصفر أدنى مستوى له في 10 أشهر في 15 ديسمبر/ كانون الأول مع صدور بيانات اقتصادية أمريكية قوية منحت مجلس الاحتياطي الثقة في رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى خلال عام، ولمح البنك المركزي إلى ثلاث زيادات أخرى العام القادم مقابل مرتين في توقعات سابقة.

وقال محللون، إن الدولار الذي انخفض 0.5 % أمام سلة من ست عملات، وعائدات سندات الخزانة الأمريكية سيظلان محركا رئيسًا للذهب.

وتتجه المعادن النفيسة الأخرى أيضا لإنهاء العام بمكاسب حيث صعد البلاديوم أفضلها أداء أكثر من 19 % منذ بداية 2016 وإن كان قد استقر اليوم دون تغيير يذكر عند 671.84 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.4 % إلى 901 دولار للأوقية متجها لتحقيق ارتفاع سنوي يزيد قليلا عن 1% في أول مكاسبه السنوية خلال أربعة أعوام.

وارتفعت الفضة 0.2 % إلى 16.18 دولار للأوقية وتتجه لاختتام العام الحالي بمكاسب نسبتها 17 %.