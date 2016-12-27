دولارات “علي بابا” المرتشي تثير سخرية النشطاء المصريين

المصدر: القاهرة- إرم نيوز

أثار الإعلان عن ضبط مسؤول إداري بهيئة قضائية مصرية، الثلاثاء، بتهمة “الرشوة”، وبمنزله الملايين من عدة عملات، موجة سخرية بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذي لقبوه بـ”علي بابا” المصري.

وأعلنت هيئة الرقابة الإدارية، في بيان لها، ضبط مسؤول المشتريات بهيئة قضائية، ويدعى “جمال الدين محمد ابراهيم اللبان، وبتفتيش مسكنه تم ضبط، 24 مليون جنيه مصري (1.2 مليون دولار)، 4 ملايين دولار أمريكي، 2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي”.

كما تم ضبط مشغولات ذهبية وأوراق ملكية عقارات وسيارات، لم يحدد البيان قيمتها.

وأثارت الواقعة سخرية النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، الذي لقبوه بـ”علي بابا” المصري، في إشارة إلى فيلم قديم تقود فيه الصدفة البطل الفقير إلى مغارة مغلقة خزّن فيها لصوص المدينة كميات ضخمة من المجوهرات والأحجار الكريمة.

وقال الشاب أحمد علي، على صفحته بموقع “فيسبوك”: “دولارات ، ويورو، وريال سعودي، وبالملايين، ودهب كمان أحمدك يارب إني شفت كنز علي بابا على الحقيقة”.

وكتبت هند خلف، على موقع “تويتر”: “نفسي أعرف كان شايل الفلوس دي كلها فين .. ده محتاج أوضة فاضية”.