إيران تقول إنها ستدفع نصف الثمن الرسمي لطائرات بوينغ

المصدر: طهران- إرم نيوز

قلت وكالة “إيرنا” الإيرانية الرسمية للأنباء عن نائب وزير النقل الإيراني قوله إن إيران ستدفع فقط نصف الثمن الرسمي لصفقة طائرات بوينغ الأمريكية التي تصل قيمتها 16.6 مليار دولار وتشمل 80 طائرة.

وبحسب وكالة “إيرنا” فإن نائب وزير النقل أصغر فكريه كاشان قال إن “بوينغ أعلنت أن قيمة عقد شركة إيران أير (الإيرانية للطيران) تبلغ 16.6 مليار دولار. ورغم ذلك فإنه في ضوء طبيعة طلبيتنا والخيارات المتاحة، فإن قيمة الصفقة التي تشمل 80 طائرة، ستكون حوالي نصف هذا المبلغ”.

كانت بوينغ قد وافقت منتصف الشهر الحالي على بيع 80 طائرة قيمتها الرسمية 16.6 مليار دولار إلى “إيران اير”.

وهذه الصفقة هي أول صفقة كبيرة بين شركة أمريكية وإيران منذ توصل طهران إلى اتفاق مع الدول الغربية الكبرى بشأن برنامج طهران النووي أواخر العام الماضي، والذي فتح الباب أمام رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران. وكانت “إيران أير” عاجزة عن تحديث أو زيادة حجم أسطولها الجوي بسبب هذه العقوبات.