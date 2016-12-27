وكالة إيرانية: شركة إماراتية سعودية ترغب بالنشاط في طهران ‎

المصدر: طهران - إرم نيوز

زعمت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية، أمس الاثنين، أن شركة كريم “Careem” الإماراتية السعودية لخدمات نقل الركاب أجرت مباحثات مع مسؤولين إيرانيين، الأسبوع الماضي، للحصول على فرصة استثمارية في إيران وتحديداً العاصمة طهران.

ونقلت الوكالة عن مصادر في هيئة الاستثمار الإيرانية، قولها إن “شركة كريم التي تستحوذ شركة الاتصالات السعودية STC على 20% من أسهمها أجرت الأسبوع الماضي مباحثات مع مسؤولين إيرانيين في طهران للحصول على فرصة استثمارية”.

وأوضحت المصادر، أن “الوفد السعودي الذي أجرى مفاوضات مع طهران أبدى رغبة شديدة في الحصول على ترخيص من قبل إيران للقيام بأنشطة واسعة في مجال تأجير السيارات وقطاع النقل من خلال التطبيقات الإلكترونية المتقدمة”.

وبحسب المصادر الإيرانية، فإن “كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة كريم وصلوا طهران بالتزامن مع وصول وفود من مصدري السيارات الأجنبية إلى إيران“.

مضيفة أن “الغريب في الأمر امتلاك رجل الأعمال السعودي مازن أحمد الجبير شقيق وزير الخارجية عادل الجبير 20 % من أسهم شركة كريم”.

وفي مطلع يناير كانون الثاني، أعلنت السعودية قطع جميع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إيران، عقب إحراق سفارتها على خلفية إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر.

وفي الـ18 من ديسمبر/ كانون الأول، أعلنت شركة الاتصالات السعودية STC عن شرائها حصة تبلغ 10% في “كريم”، التي تقدم التطبيق الشهير لتوفير سيارات الأجرة الخاصة، وذلك مقابل مبلغ قدره 100 مليون دولار ما يعادل 375 مليون ريال.

وتعد شركة كريم – التي تأسست عام 2012 في دبي – من أهم الشركات المتخصصة بتقديم خدمات التوصيل من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الجوّالة الذكية، والدفع بسهولة؛ نقداً أو بواسطة بطاقة الائتمان وتتبع سياراتها خلال الرحلة، وتدير مكاتب لها في 18 مدينة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.