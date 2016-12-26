إيران تتوقع ارتفاع معدل التضخم بنسبة 10% خلال عام 2017

المصدر: طهران- إرم نيوز

توقع البنك المركزي الإيراني، اليوم الإثنين، ارتفاع معدل التضخم في العام المقبل 2017 إلى 10%، منوهًا، أن مؤشر التضخم الشهري قد وصل إلى أعلى معدَّل له خلال العام والنصف الماضيين.

وأوضح البنك في تقرير له، أن مؤشر التضخم في الاقتصاد الإيراني يتجه نحو الارتفاع، وستتركز الأزمة في قفزات معدلات التضخم في أسعار السلع الغذائية.

وأضاف البنك بحسب ما نقلت عنه صحيفة “دنياي اقتصاد”، أن الاقتصاد الإيراني سيواصل الانخفاض في معدل التضخم السنوي، إذا لم يكن معدل التضخم الشهري في شهر يناير/ كانون الثاني القادم أقل من 0.7%، وسيعاود معدل التضخم السنوي الصعود مرة أخرى.

وتجاوز معدل التضخم في شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري 1.4%، بحسب ما ذكرته الصحيفة الاقتصادية الإيرانية، معتبرة أن انهيار سعر صرف العملة الإيرانية أمام العملات الأجنبية خلال هذا الشهر، كان من أهم العوامل في ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وواصل سعر الريال الإيراني الانخفاض منذ بداية الأسبوع الجاري، إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار، ليصل اليوم الإثنين إلى سعر صرف الريال الإيراني الواحد 40300 مقابل دولار واحد.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن الريال الإيراني خسر 20% من قيمته رغم رفع بعض العقوبات بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، الأمر الذي أسهم في هبوط العملة الإيرانية، وزيادة أسعار المواد الغذائية.