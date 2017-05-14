أحمد آدم يكشف لـ”إرم نيوز” عن آخر أعماله الفنية (فيديو)

المصدر: أحمد عثمان - إرم نيوز

يستعد الفنان المصري أحمد آدم، للعودة إلى المسرح بأعمال جديدة ، والمشاركة في بطولة فيلم سينمائي ما زالت تفاصيله طي الكتمان.

وقد صرح الفنان أحمد آدم في لقاء خاص مع “إرم نيوز”، خلال مشاركته في مهرجان الأوائل لتكريم نجوم الزمن الجميل، أنه يقوم حالياً بتصوير عمل درامي “تكتم عليه أيضاً” يعرض خلال الموسم الرمضاني بعد القادم، لعدم لحاقه بالموسم الحالي.

و أوضح آدم أن مشاركته في تكريم رموز الزمن الجميل هي أقل ما يمكن تقديمه لهؤلاء العمالقة الذين أثروا الفن، مبديًا سعادته بمساهمته في رد جزء من الجميل لهذا الجيل الذي وصفه بالعظيم.

واختتم الفنان الكوميدي بأن أعمالاً درامية قليلة هي التي تنصف الأجيال القديمة، مشدداً على ضرورة أن يسعى صناع هذه الأعمال لاجتذاب النجوم الكبار للعمل وإعادة ظهورهم على الشاشة بالشكل الذي يليق بحجم نجوميتهم وما قدموه للفن.