رقة بيروت وقسوتها في افتتاح مهرجان الرقص المعاصر‎

المصدر: بيروت - إرم نيوز

في مدينة كان يعتلي المقاتلون مسرحها قبل 42 عاما، يتقدم جيش من الراقصين في عرض يحض على الأمل والحلم والمعرفة ويحمل خزان الماضي والحاضر تحت اسم “سيتيرن بيروت” وهو ما يعني “خزان بيروت”.

وفي توقيت تزامن مع ذكرى الحرب الأهلية التي اندلعت في بيروت العام 1975 واستمرت 15 عاما، وفي منطقة كانت تشكل متاريس حرب في قلب العاصمة اللبنانية كان الراقصون يسبحون على مسرح أقيم خصيصا لهم على وقع مؤثرات موسيقية تتنقل كالخطوات السريعة ودعسات الأقدام البطيئة وأصوات الأطباق والأنفاس البشرية وغيرها من مؤثرات الحياة.

ويتجسد على المسرح بيت كبير يحتوي على أثاث منزلي يتحرك من تلقاء ذاته، فيسير الكرسي وتختال السجادة ويروح البيانو ويجيء وتنتقل مقاعد الجلوس من مكانها، ويمكن مشاهدة كل مراحل الحياة النابضة على شكل أجساد متحركة دون عظام، فيسبح البعض ويمسح البعض الآخر الأرض، فيما يرقص آخرون، ويتحدث راقصون بالفرنسية، ومنهم من يعزف بصوت البيانو دون وجود بيانو.

ووسط هذا المشهد تبرز فتاة صامدة ترتدي اللون الأحمر تبدو كالعارضة الجامدة التي تتصدر واجهات المحال التجارية، ويحركها الراقصون على المسرح كما يشاؤون.

يأتي العرض في إطار الدورة الثالثة عشرة من مهرجان الرقص المعاصر “بايبود” الذي افتتح الليلة الماضية ويستمر حتى 29 أبريل/ نيسان ويقول منظموه إنه يهدف إلى جذب أنظار الفنانين والمؤسسات الثقافية والمحلية.

ويشرح عمر راجح أحد مديري المهرجان هذا الحدث بقوله “إنه خزان حياتنا في هذه المدينة، بجمالها ومرارتها، بلطفها وقسوتها، بحنانها وانكساراتها التي لا تنتهي”.

ويصعد على المسرح أكثر من مئة فنان يعبرون عن الحلم والتغيير من وجهات نظر مختلفة.

ويضم برنامج بايبود هذه السنة فرق رقص ذات شهرة عالمية جاءت من سويسرا وإسبانيا وهولندا وبريطانيا وألمانيا والسويد، كما يقدم ندوات ولقاءات وعروضا مسائية في متحف سرسق العريق في وسط العاصمة.

وإضافة إلى “سيتيرن بيروت” ينظم المهرجان نشاطات في كل من متحف سرسق وكاليري تانيت وسيكرم الفنان عبد الحليم كركلا مؤسس مسرح كركلا الراقص ضمن حفلة تقام في متحف سرسق.