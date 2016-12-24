لماذا استعانت فنانة بالنحل في أعمالها؟ (صور)

المصدر: رموز النخال - إرم نيوز

تستعين فنانة النحت الكندية أغانيثا دايك بالنحل وخلاياه الشمعية لتحويل المواد المكسورة والمتروكة والمنتهية الصلاحية إلى تماثيل فنية، وذلك عن طريق وضعها داخل خلايا النحل، وبعد ذلك يغمرها النحل بالعسل ويرتق الأجزاء المكسورة منها.

وذكرت الفنانة في حديث مع موقع The Creators Project المُختص بالإبداع العالمي أنها عملت مع مربي النحل والعلماء والنحل أيضاً لأكثر من 20 عاماً، ولديها فهم حقيقي لهذه الحشرة، مُبينةً أنها تضع الجسم داخل الخلية، وتُضيف عليه مواد خاصة لجذب القطع لبعض الثقوب والشقوق، ومع الصبر تسد النحل الشقوق عبر العسل الذي تنتجه.

المواد المستخدمة تتباين ما بين التماثيل القديمة، والمعدات الرياضية، والإكسسوارات وغيرها، وعن ذلك تقول دايك: “طُوال حياتي لدي اهتمام بالتماثيل والمقتنيات، وأرى أن هذه المواد بعد انتهاء استخدمها تُصبح كنوزا منبوذة أردت إحيائها من خلال هذا الفن”.

وتابعت: “بالطبع كل قطعة تستغرق وقتاً طويلاً لغمرها بالعسل داخل الخلية، وبالتأكيد لا يمكن تسريع النحل ولا يجب أن تكون مشوشة أثناء العمل، وبعد الصبر لوقت طويل يتحقق الهدف بتصميم تماثيل من الطبيعة”.