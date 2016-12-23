سوريات يحوّلن مخلفات الحرب إلى مواد فنية (فيديو إرم)

المصدر: ربى الحايك – إرم نيوز

أقامت عدد من السوريات خرّيجات كلية الفنون الجميلة والمنتسبات لجمعية “تاء مبسوطة” النسوية التي تعنى بالأمور الاجتماعية، وتنمية المرأة وتمكينها عبر الثقافة والفن معرضاً فنياً في العاصمة السورية دمشق.

وقامت المشارِكات: ضحى ضوا، مارينا شماس، كارولين نعمة، لوليانا رميح، ديمة الفياض بتحويل مواد مهملة، تسبّبت الحرب في سوريا بدمارها وإتلافها إلى مواد فنيّة جميلة منها ماهو قابل للاستخدام في الحياة اليومية.

وأوضحت مؤسِسة الجمعية، ديانا جبور، أن الجمعية قامت خلال المعرض الذي حمل عنوان “حبر الحرب.. سطر للفن” بتشغيل 5 فنانات ضمن أحد أهدافها المتمثل باكتشاف المواهب، والطاقات الأنثوية، وتشغيلها وتنمية مهارات المرأة.

وتحدثت الفنانات المشاركات لـ”إرم نيوز” عن أهمية المعرض الذي خرج بمواد إبداعية جميلة عبر تحويل مخلّفات الحرب إلى أعمال فنية ذات قيمة جمالية. معبرات عن سعادتهن بهذه الفكرة التي تفتح أفقاً واسعاً للأمل والحياة.