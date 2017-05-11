إطلاق اتحاد عالمي للصحفيين بالدول الإسلامية من نواكشوط

المصدر: نواكشوط - إرم نيوز

شهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط، يوم الأربعاء، تأسيس اتحاد عالمي للصحفيين في الدول الإسلامية، يهتمٌ بتقديم رسالة الإسلام السمحة للرأي العام الدولي ومحاربة محاولات تشويه صورته الناصعة.

وذكر الاتحاد، الذي يتولَّى محمد عبد الرحمن ولد الزوين منصب منسقه العام، في بيان له، أن أنشطته سترتكز على “تحديد أهم التحديات التي تواجه العالم الإسلامي وأنجع الطرق لمواجهتها، إضافة الى تفعيل دور الإعلام بمحاربة الغُلو بمختلف أشكاله ومحاصرة وفضح التطرف والإرهاب والقوى والجهات الداعمة له”.

وأكد الاتحاد أن الأمر يحتاج للعمل على مستويين متكاملين: الأول يشمل عدداً من الإجراءات الرامية لتفعيل التعاون بين الصحفيين في العالم الإسلامي من خلال تعزيز التعاون بين هيئاتهم التمثيلية من جمعيات ونقابات مهنية وطنية واتحادات إقليمية وجهوية، وتنسيق الجهود في المجالات ذات الصلة بتطوير المنظومة التشريعية والقانونية لمهن الإعلام والصحافة، والنهوض ببرامج التدريب لمواكبة المستجدات المتوالية في قطاع الإعلام والاتصال، وتنسيق الجهود في مجال تصحيح صورة الإسلام والحضارة الإسلامية على المستوى الخارجي.

ويتعلّق المستوى الثاني بتعزيز التواصل بين المؤسسات والمنظمات الإعلامية والصحفيين والإعلاميين في الدول الإسلامية مع نظرائهم في الدول الغربية، سواء بصفة مباشرة أو في إطار منتديات وروابط وجمعيات وغيرها، بهدف التقريب بين وجهات النظر المتفاعلة بخصوص احترام التنوع الثقافي للشعوب، والتوقف عن ترويج ثقافة التمييز العرقي، والإساءة إلى المعتقدات الدينية والقيم الأخلاقية.

وأضاف الاتحاد في بيانه أنه “مع تعاظم التحديات الخارجية والداخلية التي تواجه العالم الإسلامي، وظهور مبادرات صادقة داخل العالم الإسلامي لمواجهة هذه التحديات تجسدت في العديد من التحالفات والإجراءات، فقد حان الوقت لتفعيل البعد الإعلامي في دعم هذه المبادرات من خلال السعي إلى التوظيف الأمثل للطاقات الإعلامية التي يزخر بها العالم الإسلامي، والشروع في ورشة عمل جادة لتحديد أخطر التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الأمة الإسلامية وتحديد أفضل السبل لمواجهتها والانتصار عليها، من طرف إعلام واع لمسؤولياته ومستعد لتحملها”.

وأكد البيان أن مبادرة تأسيس الاتحاد تندرج تحت هذا الإطار وتستند إلى الإعلانات والقرارات الصادرة عن المؤسسات المختصة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي .