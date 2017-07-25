جيمس بوند يعود لدور السينما.. فمن هو العميل السري الجديد؟

يعود عميل المخابرات البريطانية جيمس بوند إلى دور السينما في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، لكن لم يتضح بعد من سيكون العميل السري الجديد..

وقال استوديو “إيون برودكشنز” واستوديو “إم.جي.إم” في بيان أمس الإثنين، إن فيلم جيمس بوند الخامس والعشرين سيعرض في الولايات المتحدة في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني 2019 وقبل ذلك بفترة قصيرة في بريطانيا.

ولم يذكرا اسم الفيلم أو أسماء النجوم المشاركين بمن في ذلك من سيقوم بدور العميل 007 أو أي تفاصيل أخرى عن الفيلم.

ويشغل النجم الذي سيحل بدور جيمس بوند الجديد، الجمهور، لذا حققت صحيفة “نيويورك تايمز” فضول جمهور العميل 007 بمعرفة النجم القادم.

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