هناء الشوربجي تعود للمسرح مع محمد صبحي (فيديو إرم)

المصدر: أحمد عثمان - إرم نيوز

كشفت الفنانة المصرية هناء الشوربجي، عن عودتها إلى المسرح، حيث تقوم حاليًا بعمل بروفات مسرحية مع الفنان الكبير محمد صبحي، مؤكدة أن أي عمل مسرحي معه يكون متنوعًا في موضوعاته وله رسالة سياسية واجتماعية وكوميدية، ومن المقرر عرضه خلال أيام العيد.

وقالت في لقاء خاص مع موقع “إرم نيوز”، خلال حضورها حفل مهرجان “النخب” الذي أقامته نقابة المهن التمثيلية بالتعاون مع الهيئة الدولية للمسرح: إن محمد صبحي صاحب فضل كبير في تحقيق نجوميتها وشهرتها من خلال مشاركتها له في العديد من الأعمال الفنية الناجحة، سواء مسرحية أو تلفزيونية، والتي نالت عليها العديد من الجوائز مثل “ماما أمريكا، وفارس بلا جواد”.

وعن قلة مشاركات الفنانين القدامى في الأعمال الفنية الحالية قالت الشوربجي: إن لكل زمان وقته ونجومه، مشيرة إلى أن الجيل القديم أخذ حقه في تاريخ الفن وحصل على الشهرة والنجومية، وأنه يجب عليهم الوقوف بجانب الشباب ومساعدتهم في أعمالهم.

وأشارت الفنانة هناء الشوربجي إلى أنها ستطل على جمهورها في رمضان القادم عن طريق مشاركتها في مسلسل “هربانه منها” بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وهو عبارة عن حلقات منفصلة متصلة وستظهر في بعض منها.