بالصور.. هذا ما قاله براد بيت عن معاناته مع الكحول وحياته مع أنجلينا جولي

المصدر: وكالات – إرم نيوز

كشف النجم الأمريكي براد بيت تفاصيل تجربته مع الكحول وكيف أثرت سلبًا في زواجه والكثير من جوانب حياته العملية والشخصية.

وقال براد بيت في مقابلة مع مجلة “جي كيو ستايل”، إن إدمانه على شرب الكحول ساهم في تدمير زواجه وأنه خاض تجربة صعبة للإقلاع عنها، حيث نجح في التوقف عن تناول الكحول منذ انفصال زوجته أنجلينا جولي عنه.

وأضاف النجم الهوليوودي قائلًا: “أوقفت كل شيء عند ولادة الأطفال، ما عدا الكحول، وحتى العام الماضي … كنت ما أزال أفرط في معاقرة الخمر، غرقت في مشكلة وأنا سعيد بالفعل أنني توقفت عن ذلك منذ نصف سنة، إنه شعور حلو ومر في آن واحد”.

وأكد بيت أنه استعاض عن المشروبات الكحولية بعصير الفواكه والماء الفوار، بعد أن أدرك أنه لم يعد في وسعه “العيش بهذه الطريقة”.

وأقر النجم الأمريكي الحائز على العديد من جوائز “أوسكار” بأنه قام خلال الأشهر الستة الأخيرة بمواجهة نقاط ضعفه وإخفاقاته.

وكان بيت قد تزوج بأنجلينا جولي قبل عامين في فرنسا وقد شغلت قصتهما العالم منذ بدء علاقتهما سنة 2004.

وتقدمت جولي (41 عاما) بطلب طلاق من براد بيت في أيلول/سبتمبر بسبب خلافات بينهما.

واشتُبه في أن الممثل تصرف بعنف مع أحد أطفالهما خلال رحلة من فرنسا إلى لوس أنجليس، لكن خدمة حماية الأطفال في لوس أنجليس ومكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) برءاه من هذه الاتهامات.

وأبرم الممثلان اتفاقًا كي تبقى المعلومات الخاصة بطلاقهما سرية.

ويطالب بيت البالغ من العمر 53 عامًا بالحضانة المشتركة لأطفالهما الستة، في حين تريد جولي تولي حضانتهم بالكامل.

وقال براد بيت الذي سيُعرض فيلمه الجديد “وور ماشين” على خدمة “نتفليكس” للبث التدفقي في نهاية آيار/مايو “سمعت أحد المحامين يقول إنه ما من أحد يخرج كاسبًا من المحكمة والمسألة هي أن نعرف من هو أكبر المتضررين”.

وأضاف “أرفض ذلك ولحسن الحظ أن شريكتي توافقني الرأي، فمشاهدة الأطفال لعائلتهم تتفكك بهذه الطريقة مسيء جدًا لهم”.

وكشف براد بيت الذي يعد من كبار النجوم في هوليوود أنه لم يعد يعتبر نفسه ممثلًا، قائلًا “الأفلام هي بمثابة طريق مختصر لي ووسيلة للتنفيس عن مشاعري، ولم يعد الأمر يجدي نفعًا بالنسبة لي، خصوصًا بعد أن صرت أبًا”.