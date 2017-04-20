موريتانيا.. “سينما الحدود” تطرق باب قضايا التنوع

المصدر: المختار محمد يحيى - إرم نيوز

تتواصل منذ مساء أمس الأربعاء بالعاصمة الموريتانية نواكشوط ، النسخة الرابعة من مهرجان “سينما الحدود”، الذي يتضمن عروضا لأفلام من موريتانيا وعدة بلدان عربية وأفريقية بالإضافة إلى فرنسا.

ويتطرق المهرجان السينمائي الذي يفتح أبوابه حتى 21 أبريل/نيسان الجاري، لقضايا التنوع البيئي والثقافي لسكان عدد من الدول التي تتشابه في الكثير من التفاصيل التاريخية والإثنية والحياتية متأثرة بالجغرافيا.

وشهد المهرجان المنظم بالتعاون بين كل من دار السينمائيين، والمعهد الفرنسي بموريتانيا في أمسيته الأولى عرض فلمين من المغرب العربي، أولهما كان فلم “الجني” من الجزائر لمخرجته ياسمين شويخ.

وقد صور الفلم الجزائري الذي كان فاتحة عروض المهرجان، من خلال 20 دقيقة حياة خيالية لقرية بجنوب الجزائر تعيش صراعا مع الأساطير والتقاليد، ومحاربة الجن الذي يتلبس بفتيات مانعا إياهم من العيش بحرية.

أما الفلم المغربي “هم الكلاب”، لمخرجه هشام لسري، فقد تحدث في 85 دقيقة عن فريق تلفزيوني اكتشف معاناة رجل مغربي غاب فترة طويلة عن أهله، وعاد ليجد مدينته الدار البيضاء تعج بمظاهر الحرية والمدنية التي لا تخلو من العنف والجريمة، ويرافقه الفريق في رحلة البحث عن ماضيه وأسرته.

وتشارك موريتانيا بفلمين هما “كرتي” لخليفة سي (12 دقيقة)، و”نهاية الأرض” وهو وثائقي لعلي ديدة (20 دقيقة)، كما تشارك أفلام من السنغال، وفرنسا، ومالي، في المهرجان الذي تتنافس الأفلام فيه على جوائز وتكريمات.

وقال مدير دار السينمائيين الموريتانيين المخرج السينمائي سالم دندو إن المهرجان يحاول من خلال عرض مختلف رؤى السينمائيين في الدول المتجاورة والتي تتشابك ثقافيا وحضاريا، مؤكدا أن المهرجان فرصة للاطلاع على ملامح مختلفة ومتنوعة من ثقافة الغير والتي يعبر تنوعها عن ثراء الحضارة الإنسانية.

وأضاف دندو في تصريح لـ “إرم نيوز” أن معظم الأفلام المشاركة تعالج قضايا ترتبط بالإنسان والأرض، وتسلط الضوء على قضايا الحدود والهجرة والتطرف.

وتقام على هامش المهرجان ورشة تكوينية في مجال الصورة السينمائية يؤطرها المخرج السينمائي الموريتاني عبد الرحمن أحمد سالم، لصالح سينمائيين هواة، كما تعقد جلسات موازية لنقاش الأفلام المعروضة مع الجمهور.