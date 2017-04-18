ملياردير يعيش في الإمارات سينتج أغلى فيلم في الهند

المصدر: دبي - إرم نيوز

أعلن ملياردير هندي يعيش في الإمارات نيته تمويل أغلى فيلم في تاريخ بلاده من خلال استثمار 150 مليون دولار في عمل عن ملحمة مهابهاراتا الهندوسية.

ولا شك في أن كلفة إنتاج هذا العمل الضخم المؤلف من جزءين ستتخطى تلك القياسية التي سجلها “باهوبالي” بشقيه والمقدرة بحوالي 45 مليون دولار.

وقال رجل الأعمال بي آر شيتي في بيان صدر الاثنين : “أظن أن هذا الفيلم لن يفرض معايير عالمية جديدة فحسب بل أنه سيظهر أيضًا جمالية السرد الميثولوجي في الهند”.

ويأمل الملياردير الذي يعيش في الإمارات أن يترجم هذا الفيلم الطويل إلى أكثر من 100 لغة ليشاهده أكثر من ثلاثة مليارات شخص في العالم.

ومهابهاراتا ملحمة هندوسية معروفة جدًا في الثقافة الهندية، وهي قد نقلت مرات عدة إلى الشاشة، أبرزها في إطار مسلسل ناجح جدًا عُرض في الثمانينيات.

ومن المرتقب أن يبدأ تصوير العمل الجديد نهاية السنة المقبلة، على أن يُعرض الجزء الأول منه في الصالات في 2020. وقد كُلف السينمائي الهندي في. ايه. شريكومار مينون بإخراجه.

وأتى هذا الإعلان قبل أسبوع من عرض الجزء الثاني المرتقب جدًا من “باهوبالي”.

وصحيح أن ميزانيات الإنتاجات الهوليوودية آخذة في الارتفاع، غير أنها لا تزال بعيدة كل البعد من الأعمال الهوليوودية التي قد تبلغ كلفة إنتاجها 200 مليون دولار.