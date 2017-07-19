إيران تضع ضوابط للتضييق على كتب أهل السنة

فرضت ما تسمى “لجنة إنعاش القراءة وتنشيط المكتبات” بوزارة الثقافة في إيران، ضوابط صارمة ضد بعض الكتب والإصدارات التي تعنى بشؤون الطائفة السنية، من غير المؤلفات التي تخص الفقه والعقائد والتاريخ.

ووفق بيان لوزارة الثقافة الإيرانية المعنية بالإشراف على منح رخصة لإصدار الكتب والمؤلفات، فإن “لجنة إنعاش القراءة وتنشيط المكتبات المرتبطة بالوزارة طالبت المؤلفين السنة بإزالة عبارة (المصادر السنية الخاصة، أو ووفقًا لمصادر سنية)”.

واستثنى البيان الإيراني السماح للمؤلفين السنة إضافة العبارات في الكتب الفقهية والمعتقدات الدينية والتاريخية، مشددة على أن “أي كتاب خارج نطاق الكتب الفقهية والعقدية والتاريخية لن يُسمح له بإضافة عبارة وفق “المصادر السنية الخاصة”.

وزعمت الوزارة الإيرانية أن “الهدف من هذه الضوابط ليس إهانة الديانات التي يعترف بها الدستور الإيراني”، منوهة إلى أن “هذه الضوابط تمت في إطار قانوني وصادق عليها المجلس الأعلى للثورة” الذي يترأسه الرئيس حسن روحاني.

وقالت أيضًا: إن “كل منشور لأهل السنة في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والفلسفية والأدبية، وبغض النظر عن معتقدات المؤلف، والترخيص، فغير مسموح به استخدام “وفقًا لمصادر سنية”.

ويمتلك السنة في إيران 20 مقعدًا في البرلمان، من أصل 290، وتعاني الأقليات العرقية في إيران من الاضطهاد والتهميش بحسب تقارير لمنظمات دولية حقوقية، ويشكو أبناء السنة في إيران من الاضطهاد والمضايقات من قبل النظام وأجهزته الأمنية.

ويقر الدستور الإيراني الجعفرية الشيعية، مذهبًا رسميًا في البلاد، ويبلغ سكان إيران 80 مليون نسمة، 85% منهم يتبعون المذهب الشيعي، و10% يتبعون المذهب السني.