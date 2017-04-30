ماذا قال محمد بن راشد عن طالبة جزائرية توفيت في طريقها لـ”تحدي القراءة”؟

المصدر: أبو ظبي – إرم نيوز

وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي التعازي والمواساة لذوي أهل الطالبة فاطمة غولام من الجزائر ولشعب الجزائر في وفاة الطالبة فاطمة وعمرها 17 عاما إثر تعرضها لحادث أليم أثناء قطعها نحو 1500 كم (18 ساعة بالسيارة) للوصول للعاصمة الجزائر والمشاركة في التصفيات الوطنية لتحدي القراءة العربي على مستوى الجزائر.

وأثنى الشيخ محمد بن راشد على الطالبة وأهل الجزائر الذين وصلت مشاركاتهم لأكثر من مليونين ومائتي ألف طالب في تحدي القراءة، مشيرا إلى أن الجزائر هي بلد الكلمة والمعرفة.

ووجه حاكم دبي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” بتجهيز 10 مكتبات تحمل اسم الطالبة فاطمة غولام، والتي قال إنها “ضربت مثالا غير مسبوق في السعي والإصرار من أجل المعرفة والقراءة”.

وانتشر خبر وفاة الطالبة فاطمة مع بدء التصفيات الوطنية لتحدي القراءة في الجزائر، وتعتبر فاطمة مثالا ونموذجا لأكثر من 7 ملايين طالب من كافة أنحاء الوطن العربي شاركوا في تحدي القراءة هذا العام بكل إصرار وعزيمة لإثبات أن الطلاب في العالم العربي هم أهل علم وثقافة وتحصيل وهم بوابة أمل كبير لبلدانهم في تحقيق نقلة معرفية حقيقية في عالمنا العربي.