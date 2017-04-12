طلبة فلسطينيون يتهمون مفكرًا تونسيًا بنشر الإلحاد ويقاطعون محاضرته

المصدر: محمد رجب - إرم نيوز

أوقف طلّاب فلسطينيون في الجامعة الأمريكية بمدينة جنين بالضفة الغربية، محاضرة كان يلقيها المفكر التونسي يوسف الصديق بداعي أنه يسيء للدين الإسلامي.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تدخل الطلاب لإيقاف المحاضرة ومنعهم الصديق من المواصلة بالرغم من تدخل البعض احتراماً لحرية الرأي والتعبير.

وكان يوسف الصديق، أثار في تونس، جدلًا واسعًا، في أكثر من مرّة، حتى أنّ البعض رماه بالكفر والإلحاد.

ويوسف الصديق (ولد في 1943) وله عدّة أبحاث و دراسات منشورة باللغة الفرنسيّة، وكان آخر إصدار له “أفلا يتدبّرون القرآن، أم على قلوب أقفالها..”، باللغة الفرنسية، ثم ترجم إلى اللغة العربية.