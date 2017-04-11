الروائي الليبي هشام مطر يفوز بجائزة “بوليتزر” عن رواية “العودة”

المصدر: وكالات - إرم نيوز

فاز الروائي والشاعر الليبي هشام مطر بجائزة بوليتزر عن روايته “العودة” وهي سيرة ذاتية للمؤلف باللغة الإنجليزية.

وأعلن مدير الجائزة مايك برايد الليلة الماضية فوز مطر في فرع “السيرة أو السيرة الذاتية” عن الرواية الصادرة عن دار نشر راندوم هاوس.

وجاء في مسوغات منح الجائزة أن الرواية تقدم “مرثاة للوطن والأب بضمير المتكلم تفحص بمشاعر محكومة الماضي والحاضر في منطقة مأزومة.”

وجائزة بوليتزر من أبرز الجوائز الدولية التي تقدمها سنويًا جامعة كولومبيا في نيويورك بالولايات المتحدة في مجالات الأدب والموسيقى والصحافة.

وتتناول الرواية سيرة المؤلف وعودته إلى ليبيا بعد 30 عامًا قضاها في الخارج بسبب خلاف والده مع نظام العقيد الليبي معمر القذافي.

ولد مطر عام 1970 في مدينة نيويورك لأبوين ليبيين وقضى طفولته بين طرابلس والقاهرة وفازت أولى رواياته “في بلد الرجال” في عام 2006 بست جوائز دولية وترجمت إلى 28 لغة.

اختيرت روايته الثانية “تشريح اختفاء” في 2011 من بين أفضل الكتب في العام في استطلاع مجلتي الغارديان وشيكاغو تريبيون.

ويعيش مطر حاليًا بين مدينتي نيويورك ولندن ويعمل أستاذًا جامعيًا في كلية برنارد بجامعة كولومبيا.

وبعد الفوز بجائزة “بوليتزر” هنأه عدد كبير من الكتاب والمثقفين عبر وسائل التواصل الاجتماعي من بينهم الناشر المصري إبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة الشروق التي تتولى طبع وتوزيع كل أعمال الكاتب والروائي الليبي باللغة العربية.