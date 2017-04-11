“لا ماء يرويها”.. رواية تروي عطش أرض السويداء السورية

المصدر: أبوظبي – إرم نيوز

صدر عن “منشورات ضفاف” في بيروت و”منشورات الاختلاف” في الجزائر٬ رواية “لا ماء يرويها” للأديبة السورية نجاة عبد الصمد.

تحمل الرواية سيرة العطش في أرض السويداء البعليّة في أقصى جنوب سوريا، وتسير على مستويين: سطح الحكاية محمول على قصة حب ملتبسة وممتدة بين ناصر وحياة، بطلي الرواية، العاشقين الخاسرين اللذين تمضي لعنة العطش بمصيريهما بعيداً عن صبوة الأحلام، إلى حيث لا تصل السهام مراميها أبداً٬ ومحمول كذلك على رحلة البحث المضادة عن المياه الجوفية على متن الحفارات القادمة من الشمال السوري.

ثمة خط مواز يحفر في سيرة مجتمعٍ يحكمه الجفاف السياسي وتقاليد مجتمعيّة شديدة الوطأة على حياة شخوص الرواية، الذين يلوذون إلى فسحة التعليم والثقافة والفنون كبديل عن فشلهم في مواجهة التصحر السياسي والاجتماعي الذي انتهت إليه تيارات اليسار مع نهاية القرن العشرين.

يحضر المكان في رواية “لا ماء يرويها” كبطل إضافي في تحولاته، وفي التباس علاقة عمارة البازلت بساكنيها في قسوتهم ورقّتهم، في جفافهم وتوقهم إلى الماء في آن معاً.

من جهة أخرى، تضيف الرواية إضاءات مؤثرة على عقائد مجتمع “الدروز” وعلى عوالمهم الداخلية، فيما يبدو أقرب إلى تشريح أنثروبولوجي ممتزج بالمرويات الشفاهية من الجدات إلى البنات، وبالأساطير التي حاوطت تلك الجماعة بعد ارتحالها إلى جبل حوران.

تتنقل الرواية على خط زمني متتابع يمتد على مدى النصف الثاني من القرن العشرين، وبأصوات متعددة، أشبه بنشيج خافت ينفلت من جغرافيا الجنوب ليبث سيرة العطش بمعناه الأوسع، ويفتح نافذة يمكن التلصص من خلالها على أكثر المجتمعات سرانية في هذا الشرق.