جائزة الشيخ زايد للكتاب تتلقى 725 ترشيحًا.. ومصر تتصدر

تلقت جائزة الشيخ زايد للكتاب في الإمارات أكثر من 725 ترشيحًا للدورة الثانية عشرة، منذ بدء فتح باب الترشيح لدورة 2017-2018 في مايو/ أيار الماضي.

وذكر الموقع الرسمي للجائزة اليوم الأحد، أن معظم المشاركات جاءت في فرعي “المؤلف الشاب” و”الآداب”، فيما حلت فروع “التنمية وبناء الدولة” و”الفنون والدراسات النقدية” و”أدب الطفل” في المركز الثالث.

وجاءت الترشيحات في مختلف فروع الجائزة من معظم الدول العربية وتصدرتها مصر بنسبة 31%، فيما جاءت 5% من الترشيحات من دول أجنبية، شملت أستراليا والدنمارك والسويد وبريطانيا والنمسا والولايات المتحدة وكندا وروسيا وفرنسا.

وتأسست جائزة الشيخ زايد للكتاب في 2006 وهي جائزة مستقلة تمنح سنويًا للمبدعين والمتميزين من أنحاء العالم، تقديرًا لإسهاماتهم في مجالات التأليف والترجمة والعلوم الإنسانية.

ويبلغ إجمالي القيمة المالية للجوائز 7 ملايين درهم إماراتي (نحو 1.9 مليون دولار).