فايز قزق يبحث عن القيم التي آمن بها في “ترجمان الأشواق”

المصدر: دمشق- إرم نيوز

يواصل النجم السوري فايز قزق تصوير مشاهده في مسلسل “ترجمان الأشواق” تأليف بشار عباس وإخراج محمد عبد العزيز وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني “سوريانا”.

ويؤدي قزق أحد أدوار البطولة في العمل وهو “كمال” اليساري الذي لا يزال وفياً لمبادئه وقناعاته، لكن موجة التغيير تأخذه إلى ما لا يشتهي؛ فهو يرى القيم التي آمن بها تنهار أمامه.

يكون “كمال” ثالث الأصدقاء الذين يلتئم شملهم بعد سنواتٍ من الفراق، بعودة “نجيب” (عباس النوري)، للبحث عن ابنته المفقودة وسط ظروف الحرب التي تعصف بسوريا، بينما يبحث “زهير” (غسّان مسعود) عن السلام، ساعياً لأن يكون جسر لقاء بين السوريين.

و تعيش في حياة كمال -بحسب بيان صحفي للمكتب الاعلامي للعمل- امرأتان، “وصال”(شكران مرتجى) الزوجة والصديقة، والراقصة “شالميار” نوار يوسف الحبيبة التي تبحث عن مكانٍ لنفسها في عالمه الذي يعاني من اختلال التوازن، ويكون والده مصابًا بالزهايمر (حسام تحسين بيك)، ولديه ثلاثة أبناء.