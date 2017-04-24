أبوظبي تتوج الثلاثاء أميرًا جديدًا للشعراء وتمنحه مليون درهم

المصدر: أبوظبي - إرم نيوز

يسدل الستار غدا الثلاثاء على حلقات برنامج أمير الشعراء في مدينة أبوظبي بتنصيب أمير جديد للشعراء في الموسم السابع،، ويتنافس على اللقب 6 شعراء تمكنوا من الوصول للمرحلة الأخيرة من مهرجان “أمير الشعراء” من السعودية، ومصر، والعراق، وسلطنة عُمان، وموريتانيا.

وسيتم التكريم بحضور حشد من كبار الشخصيات ونجوم الشعر ورموز الفكر والثقافة والإعلام من داخل وخارج الإمارات.

وقال مسؤولون في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي المنظمة للمهرجان، إن الفائزين الخمس الأوائل سوف يحصلون على ما يزيد على 2 مليون درهم (600 ألف دولار) كجوائز مالية.

وأضاف المسؤولون أن الفائز الأول سينال مليون درهم، بالإضافة إلى “بردة الشعر التي تمثل الإرث التاريخي للعرب”، والخاتم الذي يرمز للقب “أمير الشعراء”، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 500 ألف درهم إماراتي، ولصاحب المركز الثالث 300 ألف درهم إماراتي، أما جائزة صاحب المركز الرابع فهي 200 ألف درهم إماراتي، وتبلغ جائزة صاحب المركز الخامس 100 ألف درهم إماراتي.

وذكرت اللجنة أنها ستتكفل بإصدار دواوين شعرية مقروءة ومسموعة للفائزين، وسوف تنظم أمسيات شعرية لهم.

ويتنافس في الليلة الأخيرة من المهرجان، وهي الليلة العاشرة منذ انطلاق المسابقة، السعوديان إياد الحكمي وطارق الصميلي والمصري حسن عامر والعراقية أفياء أمين والعُماني ناصر الغساني والموريتاني شيخنا عُمر.

وتضم لجنة التحكيم الدكتور علي بن تميم من الإمارات، والدكتور صلاح فضل من مصر، والدكتور عبدالملك مرتاض من الجزائر.

وسبق أن فاز بلقب أمير الشعراء الإماراتي كريم معتوق في الموسم الأول، وفاز بالموسم الثاني الشاعر الموريتاني سيدي محمد ولد بمبا، وبالموسم الثالث الشاعر السوري حسن بعيتي، وبالموسم الرابع الشاعر اليمني عبد العزيز الزراعي، وبالموسم الخامس الشاعر المصري علاء جانب، وبالموسم السادس الشاعر السعودي حيدر العبدالله.

وقال عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية “إنّ برنامج أمير الشعراء يهدف للنهوض بالشعر العربي الفصيح والارتقاء به وبشعرائه، والترويج له في الأوساط العربية، وإحياء الدور الإيجابي للشعر العربي في الثقافة العربية والإنسانية وإبرازه رسالة المحبة والسلام، والتأكيد على دور مدينة أبوظبي في تعزيز التفاعل والتواصل بين شعراء العربية الفصحى في كل مكان.

وأشار إلى أن “أمير الشعراء “نجح في خلال سبعة مواسم في الكشف عن 185 شاعرًا مُبدعًا تتراوح أعمارهم ما بين 18 – 45 سنة، وثقت إبداعاتهم الشعرية أكاديمية الشعر بأبوظبي في عدة دواوين شعرية ” .