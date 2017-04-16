زغلول النجار يتعرض للإحراج بعد أسئلة “معجزة” من طلاب جامعة مغربية (فيديو)

المصدر: الرباط - إرم نيوز

وضع طلاب كلية الشريعة بفاس في المغرب، وبعض المشاركين في طرح أسئلة خلال محاضرة للعالم المصري زغلول النجار الأخير في حرج كبير، بعد مفاجأته بأسئلة تتبع بعض أخطائه المتعلقة بالإعجاز العلمي في محاضرات سابقة.

ورغم أن المحاضرة ألقيت بمدينة فاس المغربية قبل ثلاثة أيام ونشرت وتابعها الآلاف على موقع “يوتيوب” إلا أن التفاعل والجدل حولها ما يزال مستمرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مواجهة الشبان المغاربة للشيخ النجار بأسئلة بدت محرجة، جعلت العلامة المختص بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة يقر جوابا على بعض الأسئلة بأنه أستاذ علوم وليس بشيخ.

ومن الأسئلة التي أصابت النجار بالحرج الشديد، ما تقدم به شاب مغربي مختص في العلوم، يدعى نجيب المختاري الذي سرد جملة من التساؤلات، أعاد نشرها على صفحته الشخصية بالفيسبوك، ذكر فيها غلطا لعالم الإعجاز العلمي في عدد كواكب المجموعة الشمسية ورد في محاضرة له عام 2004، وقال فيها إن عددها 11 كوكبا، ولا يمكن إيجاد أبعد من ذلك.

وقال المختص المغربي إنه تم اكتشاف 19 كوكبا جديدا في المجموعة الشمسية بعد المحاضرة المذكورة، فيما أصر الشيخ النجار على عدم صحة ذلك، مؤكدا أن كواكب المجموعة الشمسية لا تتجاوز 11 فقط.

وفند المتدخل صحة حديث يستشهد به النجار يقول “تغرب عن قوم وتطلع على قوم، وتغرب عن قوم وتطلع، فقوم يقولون غربت، وقوم يقولون طلعت”، واعترف زغلول النجار بعدم صحة الحديث، فيما تعرض لتأنيب ومطالبة بالاعتذار عن إدراج حديث لا أصل له.

وفي تفاعل المحاضرة التي وصفها المغاربة بالفاشلة، قال أحد المعلقين بموقع “فيسبوك” “لقد أخطأ الرجل الوجهة دون شك، فجامعات فاس ليست الجامعات التي تقبل بسهولة ما تعود عليه من نشر الإزعاج العلمي، تحية لفاس، ولطلبة فاس الذين استطاعوا إحراج شعوذة زغلول النجار بأسئلتهم الذكية والجريئة”.