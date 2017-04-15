النمنم: “الثقافة” قادرة على توحيد الشعوب العربية (فيديو إرم)

المصدر: علي عبدالرحمن - إرم نيوز

أكد وزير الثقافة المصري حلمي النمنم، أن التشابه الكبير في ثقافة وحضارة معظم الدول العربية هو العامل الأساسي والوحيد القادر على توحيد بلاد المنطقة، مشيرًا إلى أن لغة الفن والثقافة منذ بدايات تاريخنا العربي هي التي وحدت الأمة العربية في مختلف العصور والأزمات.

وقال النمنم في لقاء خاص مع “إرم نيوز”، خلال افتتاحه الدورة الثانية لمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، إنه سعيد هذا العام بحجم المشاركة العربية التي وصلت إلى حوالي 30 دولة، ما يعطي ثقلًا كبيرًا لهذا الحدث وقدرة على الاستمرار.

وأوضح الوزير المصري، أنه كان متخوفًا بعض الشيء العام الماضي، حيث كان عدد المشاركين قليلًا، والقائمون على إدارة المهرجان كانوا شبابًا صغيرًا، مضيفًا: “لكننا خضنا المغامرة ودعمناهم وتلافينا أخطاء الدورة الأولى وأصبح لدينا مهرجان قوي وجديد”.

وأشار حلمي إلى أن تونس دولة تمتلك ثقافة وحضارة عريقة تؤهلها لتكون ضيفة شرف المهرجان هذا العام، موضحًا أن هناك تبادلًا ثقافيًا وفنيًا مع تونس حيث ستكون مصر ضيفة شرف مهرجان القراءة التونسي القادم.