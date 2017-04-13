6 كتاب يتنافسون للفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية أبوظبي 2017

المصدر: أبوظبي- إرم نيوز

يستعد جمهور الكتابة لمعرفة الرواية الفائزة بالجائزة العالمية لـ” الرواية العربية ” 2017 التي سيتم الإعلان عنها في حفل سيقام مساء الثلاثاء 25 أبريل في فندق فيرمونت باب البحر في أبو ظبي.

وسيتم اختيار الرواية الفائزة من أعمال 6 كتاب هم :إسماعيل فهد إسماعيل عن رواية “السبيليات”، ونجوى بن شتوان عن “زرايب العبيد”، وإلياس خوري عن “أولاد الغيتو”، بالإضافة إلى سعد محمد رحيم عن “مقتل بائع الكتب”، ومحمد عبد النبي عن “في غرفة العنكبوت”، محمد حسن علوان عن “موت صغيرط.

كما ستشهد التظاهرة عقد سلسلة من الفعاليات حول روايات القائمة القصيرة.

وتعتبر الجائزة العالمية للرواية العربية الجائزة الأدبية رائدة في العالم العربي وتحتفل بدورتها العاشرة هذا العام .

وتختص الجائزة بمجال الإبداع الروائي باللغة العربية ويحصل كل من المرشّحين الستة في القائمة القصيرة على 10.000 دولار أمريكي، كما يحصل الفائز بالجائزة على 50.000 دولار أمريكي إضافية.

وتهدف الجائزة إلى مكافأة التميّز في الأدب العربي المعاصر، ورفع مستوى الإقبال على قراءة هذا الأدب عالمياً من خلال ترجمة الروايات الفائزة والتي وصلت إلى القائمة القصيرة إلى لغات رئيسية أخرى ونشرها.