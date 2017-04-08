وفاة الشاعر الفلسطيني أحمد دحبور عن عمر يناهز 71 عامًا

المصدر: وكالات - إرم نيوز

توفي الشاعر الفلسطيني أحمد دحبور، اليوم السبت، عن 71 عامًا في مدينة رام الله بالضفة الغربية، وفق ما أعلنته وزارة الثقافة الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان: “برحيل دحبور تفقد فلسطين ليس فقط واحداً من عمالقة الأدب والإبداع الفلسطيني، بل بوصلة كانت حتى اللحظات الأخيرة تؤشر إلى فلسطين.”

ولد دحبور في أبريل/ نيسان عام 1946 بمدينة حيفا، التي غادرها مع عائلته إلى لبنان ثم إلى سوريا، حيث نشأ ودرس في مخيم حمص للاجئين.

وعاد إلى الأراضي الفلسطينية بعد توقيع اتفاق أوسلو للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

عمل مديرًا لتحرير مجلة (لوتس) حتى 1988 ومديرًا عامًا لدائرة الثقافة بمنظمة التحرير الفلسطينية، وكان عضوًا باتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين.

أصدر العديد من الدواوين الشعرية من أشهرها (الضواري وعيون الأطفال) و(حكاية الولد الفلسطيني) و(طائر الوحدات) و(شهادة بالأصابع الخمس) و(كسور عشرية) وحصل على جائزة توفيق زياد في الشعر عام 1988.

ولا تزال الكثير من الأغنيات التي كتب كلماتها تتردد في العديد من المناسبات الوطنية ومنها (اشهد يا عالم) و(عوفر والمسكوبية) و(يا شعبي يا عود الند) و(والله لأزرعك بالدار) و(يا بنت قولي لأمك) و(غزة والضفة) و(صبرا وشاتيلا) وغيرها.

ونعى الشاعر الراحل عدد كبير من المثقفين والفنانين، منهم الشاعر المصري زين العابدين فؤاد والشاعر السوري محمد علاء الدين عبد المولى والكاتب الأردني معن البياري والروائي المصري وحيد الطويلة والمصور الفوتوغرافي الفلسطيني أحمد المحسيري، كما نعاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس.