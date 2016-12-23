وفاة الفنان التشكيلي المصري جميل شفيق عن 78 عامًا

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

نعت وزارة الثقافة المصرية، الفنان التشكيلي جميل شفيق الذي توفي اليوم الجمعة عن 78 عاما في محافظة الأقصر، أثناء تواجده في ملتقى الأقصر الدولي للتصوير.

وقال وزير الثقافة المصري حلمي النمنم في بيان، إن الساحة الفنية فقدت فنانا قديرا أثرى الساحة التشكيلية بمعارضه الفنية كما أثرى العمل الصحفي برسوماته وأعماله الإبداعية.

وأضاف أن ملتقى الأقصر الدولي للتصوير قرر إلغاء الأجواء الاحتفالية للملتقى حدادا على وفاة شفيق حيث سيتم توزيع جوائز الملتقى دون احتفالات.

وبدأت الدورة التاسعة من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير في 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بمشاركة 15 فنانا من المغرب والسعودية والأردن وسلطنة عمان وأوكرانيا وإيطاليا وصربيا والبرازيل وجورجيا وروسيا والهند، إضافة إلى عشرة فنانين مصريين، ويسدل الستار على الملتقى في 27 ديسمبر/ كانون الأول.

وولد شفيق بمحافظة الغربية عام 1938 وحصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة (قسم التصوير) عام 1962.

وأقام عشرات المعارض الفردية داخل مصر وخارجها كما شارك في العديد من المعارض الجماعية في دول عربية وأجنبية من بينها فرنسا والنرويج والسعودية.

وعمل خبيرا فنيا بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألسكو) من 1979 إلى 1984 كما كان مستشارا فنيا بمؤسسة دار التعاون.

وتقتني أعماله مجموعة من المؤسسات والهيئات والمتاحف من بينها متحف الفن الحديث بالقاهرة ووزارة الثقافة والبنك الأهلي المصري.